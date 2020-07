Uefa, niente tifosi allo stadio in Champions: "Porte chiuse fino a ulteriore avviso" (Di giovedì 9 luglio 2020) Nel comunicato emesso oggi la Uefa ha annunciato che tutte le partite rimaste, che verranno disputate in gara unica, di Champions League ed Europa League 2019/2020 saranno giocate a Porte chiuse. Leggi su tuttonapoli

