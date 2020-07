Stock Spirits è il nuovo distributore per Beam Suntory in Italia (Di giovedì 9 luglio 2020) Ha preso vita l’accordo di distribuzione fra la storica azienda Italiana di liquori Stock Spirits Italia e Beam Suntory, una delle aziende leader nel mondo per la produzione di premium Spirits. Il portfolio di Beam Suntory, che annovera brands di statura globale, va così ad arricchire l’offerta di Stock srl nelle categorie whisky, gin e cognac. Stiamo lavorando per costruire una portfolio company orgogliosamente Italiana per stile, qualità e tradizione, ma con una forte vocazione nel mondo degli international Spirits – afferma Marco Alberizzi, Amministratore Delegato di Stock Italia – Le marche affermate di ... Leggi su winemag

albertolupini : RT @albertolupini: Stock distribuisce Iovem in Italia Nettare viola per la mixology - albertolupini : Stock distribuisce Iovem in Italia Nettare viola per la mixology - TheNewAge77 : Da Italia a Tavola Stock distribuisce Iovem in Italia Nettare viola per la mixology - Indexwine1 : Stock Spirits si tinge di viola e diventa il distributore per l’Italia di IOVEM via @Indexwine1… - HorecaNewsit : Stock Spirits diventa il distributore per l'Italia di IOVEM di Bruno Vanzan -

Ultime Notizie dalla rete : Stock Spirits Stock Spirits è il nuovo distributore per Beam Suntory in Italia WineMag.it Il consumo di biologico aumenta dell’11%

Crescono in Italia i consumi di bio anche durante il lockdown (+11%), con una forte accelerazione nel periodo compreso fra il 9 di marzo e Pasqua (+20%) a conferma di un appeal molto forte sul consuma ...

Stock Spirits si tinge di viola e diventa il distributore per l’Italia di IOVEM

Prende vita dal 1° luglio l’accordo di distribuzione fra la storica azienda italiana di liquori Stock Spirits Italia e IOVEM, una realtà giovane, 100% italiana che nel 2019 ha lanciato sul mercato IOV ...

Crescono in Italia i consumi di bio anche durante il lockdown (+11%), con una forte accelerazione nel periodo compreso fra il 9 di marzo e Pasqua (+20%) a conferma di un appeal molto forte sul consuma ...Prende vita dal 1° luglio l’accordo di distribuzione fra la storica azienda italiana di liquori Stock Spirits Italia e IOVEM, una realtà giovane, 100% italiana che nel 2019 ha lanciato sul mercato IOV ...