Covid-19, quattro positivi nel serinese: sono tutti già in isolamento (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica che, a seguito dei casi di Covid 19 riscontrati a Santa Lucia di Serino e San Michele di Serino, il Servizio di Epidemiologia e Prevenzione dell’Asl ha effettuato n. 197 tamponi ai contatti stretti e presso i luoghi di lavoro dei casi già risultati positivi al Covid, rilevando 4 nuovi casi positivi al Covid, riferiti a: – 2 persone residenti nel comune di Serino, già in isolamento in quanto contatti stretti di positivi; – 2 persone residenti nel comune di San Michele di Serino, già in isolamento in quanto contatti stretti di positivi. Continua l’attività di indagine epidemiologica da parte dell’Azienda ... Leggi su anteprima24

rep_napoli : Covid 19: altri quattro casi positivi nel Serinese, il focolaio non è spento [di PIERLUIGI MELILLO] [aggiornamento… - irpiniatimes1 : Covid-19 Irpinia, sono quattro i nuovi contagi. Tutti nel serinese - euronewsit : All'ombra dei tagli, il massacro dell'indotto. A fronte delle 15.000 soppressioni annunciate dal gruppo, i sindacat… - laVitaCattolica : Da un’idea di Margherita Solari, insegnante e collaboratrice di vecchia data di Carnia Musei il libro illustrato «A… - GarauPina : RT @AnsaSardegna: Quattro scrittrici al festival Entula di Lìberos. Incontri diffusi all'aperto e nel rispetto norme anti Covid #ANSA https… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid quattro Coronavirus, 7 nuovi casi nel riminese: quattro rientrati dall'estero RiminiToday Sotto controllo i focolai Covid in Versilia, tampone ad altre 3 persone, tutte negative

L’Asl: siamo risaliti a tutti i contatti stretti dei casi di Viareggio e Seravezza, fenomeno isolato anche grazie alle mascherine I due focolai di coronavirus scoperti a Viareggio e a Seravezza sono s ...

VIA LIBERA DALLA CAMERA

Ok dalla Camera al decreto Rilancio. Sono stati infatti 318 i voti favorevoli contro i 231 contrari e con 2 astenuti. È fissato per domani, in Senato, il voto finale per il provvedimento. Dai superbon ...

L’Asl: siamo risaliti a tutti i contatti stretti dei casi di Viareggio e Seravezza, fenomeno isolato anche grazie alle mascherine I due focolai di coronavirus scoperti a Viareggio e a Seravezza sono s ...Ok dalla Camera al decreto Rilancio. Sono stati infatti 318 i voti favorevoli contro i 231 contrari e con 2 astenuti. È fissato per domani, in Senato, il voto finale per il provvedimento. Dai superbon ...