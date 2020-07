Terremoto a Foggia, scossa di magnitudo 2.6: l’epicentro (Di mercoledì 8 luglio 2020) Una lieve scossa di Terremoto di magnitudo 2.6 ha colpito la provincia di Foggia, precisamente con epicentro ad 8 chilometri da Monte Sant’Angelo Una scossa di magnitudo 2.6 ha colpito la provincia di Foggia: l’epicentro è stato registrato ad 8 chilometri da Monte Sant’Angelo. Il sisma è avvenuto alle 17:42 ed ha avuto una profondità … L'articolo Terremoto a Foggia, scossa di magnitudo 2.6: l’epicentro proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

immediatonet : Ultim'ora?? Terremoto in provincia di #Foggia, scossa nel cuore del #Gargano. Epicentro a pochi chilometri da Monte… - ILOVEPACALCIO : Terremoto in #SerieD, sospetti di combine! ?? Adesso un club spera nella C ?? - JoeBowe19783574 : RT @carlasignorile: #Terremoto, scossa di magnitudo 3.5 in Molise. Epicentro in #Montecilfone (Campobasso). La scossa è stata avvertita dis… - infoitinterno : Terremoto Molise di 3.5: paura a Campobasso, Foggia e sulla costa Adriatica - princigallomich : CAPITANATA – FORTE SCOSSA DI TERREMOTO AL CONFINE TRA MOLISE E PROVINCIA DI FOGGIA -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Foggia Terremoto in provincia di Foggia, scossa nel cuore del Gargano. Epicentro a pochi chilometri da Monte Sant'Angelo l'Immediato Terremoto in provincia di Foggia, scossa nel cuore del Gargano. Epicentro a pochi chilometri da Monte Sant’Angelo

Scossa di terremoto questo pomeriggio nel cuore del Gargano, epicentro a 8 chilometro a nord di Monte Sant’Angelo. Il sisma segnalato dall’istituto Ingv si è verificato alle ore 17:42, magnitudo 2,6 ...

Prosegue lo sciame sismico in Alta Irpinia, sei scosse

E’ proseguito anche oggi lo sciame sismico in Alta Irpinia con altre sei micro-scosse tutte inferiori a una magnitudo di 2 ml. I movimenti tellurici sono stati registrati dai sismografi della Sala Sis ...

Scossa di terremoto questo pomeriggio nel cuore del Gargano, epicentro a 8 chilometro a nord di Monte Sant’Angelo. Il sisma segnalato dall’istituto Ingv si è verificato alle ore 17:42, magnitudo 2,6 ...E’ proseguito anche oggi lo sciame sismico in Alta Irpinia con altre sei micro-scosse tutte inferiori a una magnitudo di 2 ml. I movimenti tellurici sono stati registrati dai sismografi della Sala Sis ...