Perché nessuno sta guardando Quibi (Di mercoledì 8 luglio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=qagUU-mAqI8 La premessa, almeno a livello ideale, sembrava allettante: inserirsi nella cosiddetta streaming war ed entrare in competizione con le grandi piattaforme internazionali offrendo contenuti diversi, più stringati e asciutti, da gustare come se fossero degli “snack” visivi, dei quick bites, appunto. È proprio questa l’offerta di Quibi, il servizio di microstreaming lanciato da Jeffrey Katzenberg, sessantanovenne ex manager di successo alla Disney e poi co-fondatore della Dreamworks, annunciato come il futuro rivoluzionario della tv. Ha debuttato lo scorso 6 aprile, peraltro nel bel mezzo di una pandemia mondiale. E le cose non sembrano essere andate in modo molto positivo, tanto che c’è chi si chiede se questa esperienza non fosse fallimentare già in partenza. Quibi ... Leggi su wired

