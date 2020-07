IL SEGRETO, anticipazioni puntata di giovedì 9 luglio 2020 (Di mercoledì 8 luglio 2020) anticipazioni puntata de Il SEGRETO di giovedì 9 luglio 2020:Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni puntata di giovedì 9 luglio 2020Il referto di Angustias diventa la prova che certifica la teoria di Pepa, che adesso vuole raccontare tutto a Tristan. Quest’ultimo, però, si è recato proprio da Angustias in ospedale. Pepa rientra alla locanda e si imbatte in Don Julian. La levatrice racconta a lui tutta la storia, ma il medico inizialmente non le crede: le strappa di mano il referto e va via, meditando persino una denuncia. Salito in carrozza, Don Julian legge meglio il referto e capisce che Pepa non ha mentito, così decide di andare alla tenuta per affrontare donna Francisca. ... Leggi su tvsoap

