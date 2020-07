Ibrahimovic a Diletta Leotta: “Che ci fai sul tetto? Non rilassarti” (FOTO) (Di mercoledì 8 luglio 2020) La bella Diletta Leotta riesce sempre a far parlare di sé, anche dopo un semplice allenamento in palestra e una FOTO decisamente meno vertiginosa di altre, che la ritrae semplicemente mentre si riposa in terrazzo. Tra i numerosissimi commenti spunta anche quello del bomber rossonero Zlatan Ibrahimovic, il quale ha “punzecchiato” la Leotta, che nel mentre dava appuntamento ai suoi fans. “Tra poco tocca a voi” scriveva a corredo della sua ennesima FOTO pronta a fare il pieno di cuoricini. L’attaccante svedese ha commentato così sotto la FOTO: “Cosa fai sul terrazzo, Diletta? Non rilassarti”. Per un atleta maniacale come Ibrahimovic sentir solo pronunciare la parola relax è praticamente impossibile. https://www.instagram.com/p/CCT1m3wAfbi/?fbclid=IwAR17Hkxp2iBvjLJ2gPvVRQZr8dDP30WUqwnIJy2-Ci5DcoL-Lxs-u4qhaZY Leggi su sportface

