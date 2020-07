I benefici dell’acqua termale (in sicurezza) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Vacanze italiane: location che si attrezzano per garantire agli ospiti il massimo di igiene e di privacy (cene in camera, sauna riservata, spa a numero chiuso), tra il verde delle pinete, le cime delle Apuane e il mare della Versilia. È possibile coniugare una vacanza al mare con una cura di benessere termale, in una struttura sanificata e super attenta alla sicurezza e alla salute degli ospiti? Cercando bene si può, perché nel nostro paese esistono splendidi luoghi termali e alcuni (pochi) si trovano proprio vicino al mare. Per esempio l’unica fonte termale della costa tirrenica, oltre a quelle di Ischia, si trova a pochi chilometri da Forte dei Marmi, di fronte al mare versiliese. Leggi su vanityfair

menameehh : @armandauc sapevo dei benefici dell'ultimo getto con acqua fredda, ma non il contrario -

Ultime Notizie dalla rete : benefici dell’acqua Dl rilancio: Antitrust, da proroghe concessioni demaniali marittime ritardano competizione Affaritaliani.it