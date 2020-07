Highlights e gol Valencia-Valladolid 2-1: Liga 2019/2020 (VIDEO) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il VIDEO delle azioni più importanti di Valencia-Valladolid, incontro valevole per la trentacinquesima giornata della Liga 2019/2020 e conclusosi sul punteggio di 2-1 in favore dei padroni di casa. Le reti di Gomez e Garcia sembravano aver decretato le sorti del match, inducendo le due squadre a dividere la posta in palio, ma al 90′ Lee Kangin ha trovato il jolly dalla distanza, con una conclusione mancina fatale. Di seguito gli Highlights completi della sfida in questione. Leggi su sportface

