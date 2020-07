Cagliari, cercasi receptionist maschio: polemica per l'annuncio di un hotel (Di mercoledì 8 luglio 2020) cercasi receptionist maschio. Questo l’annuncio che è costato non poche polemiche al gestore di un hotel della catena Holiday Inn, a Cagliari. L’annuncio di lavoro conteneva come di consueto le caratteristiche che doveva avere il candidato ideale: conoscere tre lingue, avere almeno il diploma, con esperienza nel settore, e di sesso maschile. E proprio il genere era il requisito inserito in cima alla lista, prima ancora di ogni competenza. annuncio modificato, ma nessuna scusa Tanti gli utenti che hanno chiesto spiegazioni sul profilo del 'candidato ideale', diretta la replica dell'azienda: “Non è opportuno far effettuare il turno notturno a una receptionist". L’annuncio, ... Leggi su tg24.sky

Dopo la vittoria di Parma, la Fiorentina cerca il bis questa sera. Alle 19.30 andrà in scena al Franchi Fiorentina-Cagliari. Verrete aggiornati con gli episodi salienti della gara e rimandati per ...

