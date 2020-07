Borse ancora in rosso su timori ripresa. Wall Street scatta nel finale (Di mercoledì 8 luglio 2020) I listini europei non trovano la via del recupero, pesano le preoccupazioni sulla diffusione del Covid-19. A Milano la controllata del gruppo Generali è finita nell'inchiesta giornalistica del Financial Times. Spread in area 163 punti Leggi su ilsole24ore

Ultime Notizie dalla rete : Borse ancora Borse deboli Sale ancora l'oro Rai News Borsa New York ha chiuso positiva, Dj +0,69%

TikTok lascia Hong Kong a causa dei recenti eventi legati alla legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino sull'ex colonia, ma rischia di finire al bando negli Stati Uniti con altre app cinesi, ...

Svizzera, 129 nuovi contagi

Sono 129 i nuovi casi positivi al nuovo coronavirus, registrati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein nelle ultime 24 ore: lo comunica l'Ufficio federale di sanità pubblica nel suo bollettino ...

