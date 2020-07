Antonio Zequila si scaglia contro Antonella Elia e fa un’insinuazione su Barbara d’Urso (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Grande Fratello Vip è finito da 3 mesi, ma a quanto pare Antonio Zequila ha ancora il dente avvelenato con Antonella Elia. In una recente intervista concessa a Turchese Baracchi su Radio Italia Anni 60, l’attore ha dichiarato che Antonella Elia sta recitando un copione a Temptation Island. “Sono sincero, non l’ho vista, ma penso che sia un copione già scritto, dove sono andati a litigare. Poi usciranno, faranno pace, poi si inventeranno che si sposeranno, poi non si sposeranno mai. Cioè la Elia è un’ottima stratega, però la sua perfidia supera il suo vittimismo. È una persona che mi ha deluso molto. Io sono una persona cristallina, sincera sempre, lei lo è molto meno di me. È una persona molto egoista, usa le persone a suo comodo. Prima infatti si era legata a Zequila, poi si è legata a Sossio, ... Leggi su bitchyf

