Regionali, Conte ribadisce: “Non interferisco. Ma alleati non sono intercambiabili, confido si dia continuità sui territori al progetto” (Di martedì 7 luglio 2020) Con Davide Casaleggio “potremo vederci un attimo, avremo una conversazione nel pomeriggio se posso, dipende dai miei tempi stretti”. Lo dice il premier Giuseppe Conte rispondendo a una domanda a Palazzo Chigi. A chi gli chiede se parleranno delle scelte del M5s per le Regionali, risponde: “L’altro giorno ho risposto a una specifica domanda sulle elezioni Regionali: ho risposto che non interferisco. Questa frase l’avete cancellata, ora la ripeto”. Conte poi aggiunge: “Come presidente del Consiglio che porta avanti un progetto politico stiamo facendo digitalizzazione, Italia più verde: non si realizza con forze politiche qualsiasi intercambiabili e io confido che tutti i nostri compagni di viaggio possano, anche nelle occasioni territoriali, dare continuità a questo progetto. Ma resto consapevole che governo nazionale e territoriali ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Davide Casaleggio è arrivato a Palazzo Chigi poco dopo le 13.30 per incontrare il presidente del Consiglio Giuseppe… - Linkiesta : I dem puntano il dito contro #Conte, #Renzi, Italia viva, qualsiasi cosa. Intanto la loro credibilità è in calo e… - petergomezblog : Regionali, il Pd risponde all’appello di Conte. Da Zingaretti a Boccia: “Il M5s cammini con noi”. Emiliano: “Non tr… - a70199617 : RT @LaNotiziaTweet: .#M5S e #Pd alleati alle Regionali per blindare #Conte. #Grillo punta a frenare l’avanzata del Centrodestra nei territo… - FilippoCarmigna : Davide Casaleggio a Palazzo Chigi per incontrare Conte. Il premier: “Regionali? Non interferisco. Ma nostro progett… -