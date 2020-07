La Juventus si riscopre fragile, limiti mentali e non solo: il Milan è quinto per una notte (Di martedì 7 luglio 2020) notte incredibile a San Siro. La Juventus passa sul doppio vantaggio e si ritrova per alcuni minuti a più dieci sulla Lazio e con lo scudetto praticamente in tasca dopo la sconfitta della Lazio sul campo del Lecce, ma subisce un’incredibile rimonta e deve cedere al Milan per 4-2, vanificando di fatto una grande opportunità. Dopo quattro partite perfette in campionato nel post lockdown, ecco la prima nota stonata sulla falsariga di quanto visto prima e subito dopo il lockdown: una squadra che in trasferta fa fatica, vive di momenti e in certi frangenti va completamente in tilt. Insomma, per una notte sembra essere tornata la vecchia Juventus, quella che si è vista per un anno intero e che aveva fatto storcere il naso a molti: a Sarri il compito di raddrizzare subito il timone. EQUILIBRI SPOSTATI – Sullo 0-2 (grandissimo gol di Rabiot e solito timbro di ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Juventus riscopre La Juventus riscopre Bernardeschi: anche un video dietro la sua rinascita Goal.com La Juventus si riscopre fragile, limiti mentali e non solo: il Milan è quinto per una notte

Notte incredibile a San Siro. La Juventus passa sul doppio vantaggio e si ritrova per alcuni minuti a più dieci sulla Lazio e con lo scudetto praticamente in tasca dopo la sconfitta della Lazio sul ...

L'Inter deve ripartire, Marotta: "Conte è arrabbiato, Lautaro ritrovi la serenità"

Quello che sta vivendo l’Inter è probabilmente il momento più difficile della sua stagione. Tornata in campo dopo il lungo stop imposto dal Coronavirus con il chiaro intento di rilanciarsi in quella c ...

Notte incredibile a San Siro. La Juventus passa sul doppio vantaggio e si ritrova per alcuni minuti a più dieci sulla Lazio e con lo scudetto praticamente in tasca dopo la sconfitta della Lazio sul ...Quello che sta vivendo l’Inter è probabilmente il momento più difficile della sua stagione. Tornata in campo dopo il lungo stop imposto dal Coronavirus con il chiaro intento di rilanciarsi in quella c ...