Incontri con l’Autore e con il vino a Lignano dal 9 luglio al 3 settembre 2020 (Di martedì 7 luglio 2020) Con l‘estate non poteva mancare, nel cartellone culturale di Lignano, la storica rassegna degli “Incontri con l’Autore e con il vino” di Lignano Pineta, promossa dall’Associazione Lignano nel Terzo Millennio e curata dallo scrittore Alberto Garlini e dal tecnologo alimentare Giovanni Munisso. Dal 9 luglio al 3 settembre, ogni giovedì alle 18.30 appuntamento con alcuni dei maggiori protagonisti della scena letteraria nazionale: Corrado Augias, Paola Cadelli, Mauro Corona, Enrico Galiano, Gennaro Sangiuliano, Nadia Terranova, Ilaria Tuti, Gian Mario Villalta, Christoph Winter e Ruth Frei-Javurek. Per il mese di luglio gli Incontri saranno digitali e trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook Lignano Pineta e sul Gruppo Facebook Scrittori a domicilio, un Gruppo social nato dall’8 marzo con un obiettivo: essere la rete delle ... Leggi su udine20

fabfazio : Conserverò per sempre magnifici ricordi degli incontri con il Maestro #Morricone. Una persona gentile e meraviglios… - matteosalvinimi : In direzione Liguria e Toscana per sopralluoghi e incontri con sindaci, imprenditori e cittadini, mi concedo un ric… - M5S_Europa : Dalla presidenza tedesca del #Consiglio dell'#UE ci aspettiamo più #trasparenza. Ci siamo rivolti alla Cancelliera… - bettywrong : RT @LaMilanesiana: #Milanesiana20 sta per arrivare a #Ascoli! Oggi su @qn_carlino le nostre 4 giornate in città, fino a sabato. Si inizia d… - LaMilanesiana : #Milanesiana20 sta per arrivare a #Ascoli! Oggi su @qn_carlino le nostre 4 giornate in città, fino a sabato. Si ini… -

Ultime Notizie dalla rete : Incontri con Nursing Up Piemonte:”Positivi incontri in Regione: presto nascerà l’infermiere di famiglia” ATNews Nuova donazione di Taiwan alla Curia di Caltanissetta

Una cospicua donazione della Repubblica di Taiwan è stata consegnata al Vescovo Mons. Mario Russotto dal Deputy Counselor C. H. Cho dell’ambasciata di Taiwan presso la S. Sede, per sostenere le opere ...

Intesa Sanpaolo vuole Ubi Banca: 6 cose da sapere sull’offerta di scambio appena partita

Ha preso il via lunedì 6 luglio per concludersi il 28 dello stesso mese l’offerta pubblica di scambio (Ops) lanciata da Intesa Sanpaolo su Ubi Banca. Il gruppo guidato da Carlo Messina, così come annu ...

Una cospicua donazione della Repubblica di Taiwan è stata consegnata al Vescovo Mons. Mario Russotto dal Deputy Counselor C. H. Cho dell’ambasciata di Taiwan presso la S. Sede, per sostenere le opere ...Ha preso il via lunedì 6 luglio per concludersi il 28 dello stesso mese l’offerta pubblica di scambio (Ops) lanciata da Intesa Sanpaolo su Ubi Banca. Il gruppo guidato da Carlo Messina, così come annu ...