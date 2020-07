Brasile, Bolsonaro: “Sto bene, vorrei andare a fare una passeggiata” (Di martedì 7 luglio 2020) “Sto bene, mi sento bene. vorrei andare a fare una passeggiata, ma non posso, violerei le raccomandazioni mediche”. Il premier brasiliano Jair Bolsonaro continua a far discutere con le proprie dichiarazioni. Dopo mesi di azioni spregiudicate nei confronti del coronavirus, il numero uno del Brasile ha scoperto oggi di essere positivo al Covid-19, ma sembra non prendere abbastanza sul serio la situazione sanitaria nel secondo paese più colpito al mondo. Leggi su sportface

