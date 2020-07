Belen Rodriguez bacia il suo Gianmaria: su Chi primi scatti di fuoco (FOTO) (Di martedì 7 luglio 2020) Dagospia lancia la bomba, la rivista Chi risponde. Ecco il numero che tutti si aspettavano, quello che immortala Belen Rodriguez con il suo nuovo amore. Ebbene si, la notizia non era una fake news, Belen ha un nuovo fidanzato. E’ l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi con il quale la Rodriguez ha trascorso gli ultimi giorni tra Napoli e Capri; insieme a lui ha festeggiato anche il compleanno, in una festa super esclusiva a Napoli alla quale ha partecipato anche Jeremias, il fratello di Belen che potrebbe essere proprio la persona che ha presentato l’imprenditore alla Rodruguez. Singolare anche un’altra curiosità: Jeremias era alla festa con la sua nuova fidanzata ma c’era anche Soleil Sorge, la sua ex, anch’ella molto amica di Gianmaria… Ma torniamo a Belen. Mentre si parla del presunto triangolo, che vedrebbe Stefano de ... Leggi su ultimenotizieflash

VicolodelleNews : ‘Gossip’ Shock! Ecco le prime foto di #BelénRodriguez con il suo nuovo amore Gianmaria Antinolfi! « Il Vicolo delle… - ChiccoseDOC : IN COPERTINA SUL SETTIMANALE “CHI”, IL BACIO DI BELEN RODRIGUEZ.. DOPO LA NUOVA ROTTURA CON STEFANO DE MARTINO.. AL… - fanpage : Stefano #DeMartino è un capitolo chiuso? Il bacio di #Belen - MastriTina : @rovsakja @silviaaaaa28 Sì sì, come no. E io sono Belen Rodriguez. - 361_magazine : -