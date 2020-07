Silvia Romano spiega la sua conversione: "Vedevo il velo come simbolo di oppressione, ma ora per me è libertà" (Di lunedì 6 luglio 2020) Silvia Romano, la giovane cooperante milanese rapita in Kenya a novembre del 2018 dal gruppo terroristico Al Shabaab e liberata solo pochi mesi fa dopo un anno e mezzo di prigionia, ha parlato per la prima volta della sua conversione all'Islam e lo ha fatto chiacchierando con Davide Piccardo, che è un esponente di spicco della comunità islamica lombarda a cui Silvia si è avvicinata da quando è tornata a Milano ed è anche direttore del giornale online "la Luce". Silvia ha spiegato che prima della conversione non era credente:"Ero completamente indifferente a Dio, anzi potevo definirmi una persona non credente; spesso, quando leggevo o ascoltavo le notizie sulle innumerevoli tragedie che colpiscono il mondo, dicevo a mia madre: vedi, se Dio esistesse non potrebbe esistere tutto questo male ... quindi Dio non esiste, altrimenti eviterebbe tutto questo ... Leggi su blogo

AnnalisaChirico : Silvia Romano può convertirsi anche all’animismo africano ma sostenere che il velo sia un simbolo di libertà è un i… - repubblica : Silvia Romano: 'Ecco come sono diventata Aisha. Il velo è per me simbolo di libertà' [di ZITA DAZZI] [aggiornamento… - Avvenire_Nei : La giovane cooperante rapita in Kenya per la prima volta ripercorre il cammino che da giovane 'indifferente a Dio'… - AmbaAradam : RT @AzzurraBarbuto: Il ritorno di Silvia Romano ci è costato 40 milioniA rivelarlo è un membro dell’intelligence - ManuPerra56 : RT @AzzurraBarbuto: Ma davvero siete ancora convinti che riportate Silvia Romano a casa ci sia costato solo 4 milioni? Abbiamo dovuto pagar… -