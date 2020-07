Nuova operazione per Alex Zanardi, è la terza (Di lunedì 6 luglio 2020) terza operazione per Alex Zanardi. L’atleta per la terza volta in sala operatoria. L’intervento questa volta ha interessato la faccia e non il cervello. Terzo intervento chirurgico per Alex Zanardi, sottoposto ad operazione alla faccia per la ricostruzione di diverse fratture rimediate nel drammatico scontro con un tir. Incidente Alex Zanardi, terzo intervento per l’atleta Si tratta del terzo intervento per il campione italiano in diciassette giorni. L’operazione è durata cinque ore. “Le fratture erano complesse. Questo ha richiesto un’accurata programmazione che si è avvalsa di tecnologie computerizzate, digitali e tridimensionali, fatte a misura del paziente”, Paolo Gennaro, direttore dell’unità Chirurgia maxillo-facciale dell’ospedale dove è ricoverato Alex Zanardi. Alex ZanardiLe ... Leggi su newsmondo

