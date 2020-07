La Serie A ricorda Morricone con le note di Deborah’s Theme (Di lunedì 6 luglio 2020) La Serie A ricorda Ennio Morricone, compositore venuto a mancare nella giornata di oggi, lunedì 6 luglio 2020. In tutte le gare della trentunesima giornata le squadre entreranno in campo accompagnate da una celebre colonna sonora del musicista italiano. In omaggio a Ennio Morricone, scomparso oggi all’età di 91 anni, in tutte le partite della Serie A … L'articolo La Serie A ricorda Morricone con le note di Deborah’s Theme è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

«È sempre bello vincere contro la Roma», è la voce dei tifosi azzurri dopo il 2 a 1 rifilato al San Paolo ai giallorossi. Dimenticata la sconfitta con l’Atalanta che solo tre giorni fa aveva spento i ...

Riapre il set di 'Doc-Nelle tue mani'. Il dottor Argentero torna in corsia

Gioli nella serie veste i panni della dottoressa Giulia Giordano, grande amore di Fanti, che si era separato dalla moglie. Ma dopo l'incidente non ricorda più nulla, ha cancellato anche lei. Mentre ...

