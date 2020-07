Ken Levine, papà di BioShock, è al lavoro su un nuovo gioco che conterrà 'cose incredibilmente folli' (Di lunedì 6 luglio 2020) Sebbene Take-Two stia lavorando a un nuovo "BioShock", il creatore della serie Ken Levine non è coinvolto nello sviluppo. Tuttavia, il game designer è al lavoro ad un nuovo progetto da anni, anch'esso con il patrocinio di Take-Two. I fan di Levine hanno sempre desiderato i dettagli, dopotutto, Levine non ha svelato nessuna informazione a riguardo.Durante un'intervista attraverso l'evento GameLab, Levine ha condiviso una piccolissima informazione sul suo prossimo gioco, oltre che alle sue idee sulla progettazione e la produzione di titoli. Per quanto riguarda il suo progetto, Levine ha dichiarato: "Non posso ancora dire niente, ma ci saranno alcune idee folli al suo interno".Per il nuovo gioco di Levine, che è in sviluppo presso Ghost Story Games nell'area di Boston, Levine ha dichiarato di essere fortunato a trovarsi in una posizione in cui Take-Two non lo costringe ... Leggi su eurogamer

