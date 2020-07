“Il Real ha il Var in poppa”. Caos arbitrale, Tebas ricorda la telefonata tra il Madrid e la federazione (Di lunedì 6 luglio 2020) “Mi sto stancando, sempre le stesse cose… Sembra vinciamo solo per merito degli arbitri. Dovete rispettare Madrid e i giocatori. Ma non cambierà”. Zinedine Zidane s’è scocciato. Perché da quando la Liga è tornata in campo non si parla d’altro che di Var e Real, Real e Var. Una polemica continua a costante, che si autoalimenta ogni giornata. E così a San Mamés, dove né l’arbitro González González né Gil Manzano al Var hanno continuato con le loro decisioni sul campo a fomentare la teoria secondo cui “gli arbitri favoriscono sempre gli stessi”, come dice il Presidente del Barca Bartomeu. Per L’Equipe “il Real ha la Var in poppa”. Quando Marcelo cade in area al 70′, ai suoi auricolari arriva immediatamente la chiamata del Var che lo avverte: il ... Leggi su ilnapolista

AlfredoPedulla : #Hakimi-#Inter: chiusura entro lunedì! Eventuali ritardi sarebbero minimi. E poi le visite. Cifre straconfermate: 4… - MatteoBarzaghi : Hakimi. Confermato: niente recompra. Tutto fatto, ufficialità nei prossimi giorni. Il Real avrà solo “matching righ… - acffiorentina : Tutta la Fiorentina esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Ardico Magnini. Campione d'italia nel 1956 con la… - lamortevito : #LaLiga #LaLigaSantander #Liga, caos #VAR. Il #Barcellona attacca il #RealMadrid: 'Favorisce sempre loro'… - real_joh : Ennio Morriconr è stato ogni film, ogni immagine, ogni scena. Se il cinema oggi è qualcosa di magico è grazie a lu… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il Real Calciomercato, Iñigo Martinez e altri tradimenti baschi Sky Sport