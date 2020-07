Il Giornale e il figlio di Selvaggia Lucarelli “piccolo molestatore” (Di lunedì 6 luglio 2020) Oggi Giannino della Frattina sul Giornale racconta la storia dello scontro tra il figlio di Selvaggia Lucarelli e Matteo Salvini a Milano con un taglio definendo il 15enne Leon un “piccolo molestatore”. Perché forse più che noi, dovrebbe forse essere Selvaggia Lucarelli a dire al figlio che non si va a una conferenza stampa dove Salvini sta rispondendo ai giornalisti per urlargli un po’ sguaiatamente «volevo ringraziarla per il suo governo molto omofobo e razzista». Giustificandolo con il fatto che «la comunità di colore ce l’ha tutta con lei, perché è un razzista». Provocando il garbato sorriso di Salvini, ma ovviamente la reazione stizzita dei suoi sostenitori trattenuti a stento. E quella della polizia che lo ha identificato, creandone il perfetto ... Leggi su nextquotidiano

