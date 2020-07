Il Consiglio regionale Lazio compie 50 anni e celebra con Zingaretti, Storace e Marrazzo (Di lunedì 6 luglio 2020) Emiliano Pretto 06/07/2020 Lazio e.pretto@agenziadire.com La storica prima seduta si tenne il 6 luglio 1970 : la celebrazioni con una seduta straordinaria alla presenza di alcuni tra gli ultimi presidenti della Regione e dello stesso Consiglio regionale Share on facebook Share on ... Leggi su dire

TeresaBellanova : In Puglia la doppia preferenza di genere per il consiglio regionale deve essere garantita già da queste elezioni. E… - GiovanniToti : Ho appena riferito in Consiglio regionale sulla situazione delle #autostrade in #Liguria. E ho chiesto a tutte le f… - DantiNicola : #Ceccardi:'Se perdo torno a Bruxelles” Cara collega, né il Consiglio Regionale né il Parlamento Europeo meritano d… - gattocicccione : RT @anikeatable: @diversodavoi Friuli Laghi ce ne sono tanti, ma questi sono quelli che consiglio: Laghi di Fusine dentro il parco natura… - marino29b : RT @M5SLazio: ??#livenow il Consiglio regionale del #Lazio compie 50 anni! Oggi, a distanza di 50 anni, la Giunta Zingaretti lo celebra con… -