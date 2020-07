Giulio Berruti innamorato della parlamentare Maria Elena Boschi? L’attore rompe il silenzio e rivela come stanno le cose tra loro (Di lunedì 6 luglio 2020) L’estate è la stagione dell’amore e sicuramente i nostri Vip non si sono risparmiati. Era da tempo che circolavano voci e indiscrezioni circa una frequentazione tra Giulio Berruti, attore italiano molto apprezzato, e Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva. Dai diretti interessati non c’era mai stata né una conferma né una smentita, nonostante le paparazzate del settimanale Chi. In particolare, la loro conoscenza sarebbe dovuta ai genitori dello stesso Berruti: la mamma è da poco in pensione, ma in passato lavorava proprio al Quirinale dove aveva conosciuto Maria Elena. Insomma, una conoscenza al contrario: prima i genitori, poi il bel Giulio. Ed ecco che, dopo anni di amicizia e stima, sembrerebbe esser scoccata la scintilla tra i due, che sono stati paparazzati più volte per le strade di Roma o Fregene, sempre in atteggiamenti ... Leggi su isaechia

