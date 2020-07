Terremoto Lazio: epicentro tra Guidonia e Tivoli, scossa avvertita dalla popolazione anche a Roma [MAPPE e DATI] (Di domenica 5 luglio 2020) Una scossa di Terremoto si è verificata pochi minuti fa nel Lazio. La scossa ha avuto magnitudo 1.9 ed epicentro a Marcellina, tra Tivoli e Guidonia. Nonostante la bassa intensità la scossa è stata molto superficiale: l’ipocentro è stato individuato a soli 9,3km di profondità e per questo è stata distintamente avvertita dalla popoLazione, anche a Roma. Nella gallery scorrevole in alto, le MAPPE relative all’evento.L'articolo Terremoto Lazio: epicentro tra Guidonia e Tivoli, scossa avvertita dalla popoLazione anche a Roma MAPPE e DATI Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

enzo_barletta : @Twittytwitty17 @DisastroRaggi @Miti_Vigliero @sole24ore @beppegrillo @luigidimaio @AmbCina Certo sperare in un int… - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: SERIE B - Terremoto Livorno: Spinelli 'caccia' 18 giocatori, giocherà la Primavera -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Lazio

Meteo Web

Tempo di ritornare alla normalità per Sergio Pirozzi, tornato ad allenare il Trastevere dopo aver vissuto in prima persona il dramma del terremoto di Amatrice. Intervenuto ai nostri microfoni, l'ex si ...Nelle scorse ore – come riportato da “CronacheAncona.it” – si è verificata una nuova frana lungo la falesia del Conero, all’altezza del Trave e in corrispondenza della spiaggia di Mazzavalle. In segu ...