Rosy Abate 2 distrugge le speranza della mafiosa, Leonardo pronto a lasciarla sola? Anticipazioni 5 e 12 luglio (Di domenica 5 luglio 2020) Continua con successo la versione replica di Rosy Abate 2. Dopo l'ottimo debutto di domenica scorsa, Giulia Michelini torna in onda anche oggi e lo stesso farà la prossima settimana, domenica sera, con un'altra puntata del secondo capitolo, in cui conosceremo lo stato d'animo della bella mafiosa dopo l'abbandono del figlio Leonardo (Vittorio Magazzù). Dopo sei anni per lei non è stato facile tornare libera e riprendere le redini della sua vita soprattutto perché non avrebbe voluto vedere il figlio seguire le sue stesse orme seppur per motivi diversi dai suoi, riuscirà adesso ad aiutarlo e farlo venire fuori dai guai? Rosy Abate 2 torna in onda oggi, 5 luglio, con la seconda puntata in replica in cui pur di difendere suo figlio Leonardo, coinvolto nell'omicidio dell'ispettrice Nadia Aversa, Rosy è disposta persino ad avvicinarsi a Costello ... Leggi su optimagazine

