Roma, Mancini a Sky: "San Paolo campo difficile, ma faremo il possibile" (Di domenica 5 luglio 2020) Gianluca Mancini, difensore della Roma, prima del match di campionato sul campo del Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Con l'Udinese una partita storta che non ammette scuse. Leggi su tuttonapoli

Gianluca Mancini, difensore della Roma, prima del match di campionato sul campo del Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Con l'Udinese una partita storta che non ammette scuse. Dobbiamo ...Il difensore della Roma Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni di Roma Tv a pochi minuti dalla gara contro il Napoli: "Siamo preparati per quel poco che abbiamo potuto. Saremo carichi per portare a ...