Roma, controlli durante la movida: 9 denunce e un arresto (Di domenica 5 luglio 2020) movida, proseguono i controlli della Polizia Locale: 9 denunce e un arresto. Provvidenziale intervento delle pattuglie in piazza Venezia per una rissa, fermate 5 persone. Oltre 500 le contestazioni per comportamenti irregolari su strada, multati anche alcuni conducenti di monopattini. Anche in questo fine settimana le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale hanno effettuato un’opera di vigilanza in diverse aree del territorio capitolino per garantire la sicurezza stradale e la tutela della salute pubblica, oltrechè per verificare il rispetto delle regole da parte di attività commerciali e locali pubblici: più di 4mila gli accertamenti eseguiti dagli agenti nelle serate di venerdì e sabato che hanno portato a 9 denunce, tra le quali 5 nei confronti di persone coinvolte in una rissa. Un uomo, originario della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Coronavirus Lazio, oggi 14 nuovi contagi di cui 11 a Roma: in aumento i casi "di importazione" A Roma città sono stati registrati 11 nuovi casi. Continuano ad aumentare i casi "di importazione". Dei n ...

Coronavirus nel Lazio troppi casi dall'estero. Zingaretti: “Tamponi già all'aeroporto”

Sale l'allerta nella regione per chi rientra dai Paesi ad alto rischio. Test a tappeto per la comunità bengalese a Roma ROMA. Diminuiscono i positivi al Covid-19 nel Lazio (ieri erano 31 oggi14 con ze ...

