Parma Fiorentina 1-2 LIVE | Cutrone spreca il possibile tris

Allo Stadio Tardini, la 30ª giornata di Serie A 2019/20 tra Parma e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio "Tardini", Parma e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2019/20. Sintesi Parma Fiorentina 1-2 MOVIOLA 74′ Occasione Castrovilli – Buone trame dei viola in questo frangente. Conclusione di Castrovilli ma palla alta. 71′ Occasione Cutrone – Primi segnali di vita del centravanti che spreca una grande occasione, a tu per tu, con Sepe. Ottima la risposta del portiere ducale. 57′ Occasione di Bruno Alves – Gran calcio di punizione di Bruno Alves che sfiora il gol: palla sull'esterno della rete. 48′ Gol del Parma, sempre su rigore – Terzo rigore in Parma-Fiorentina. Stavolta rigore per i ...

