Gangs of London su Sky Atlantic e Now Tv da lunedì 6 luglio, una nuova serie tv da non perdere (davvero) (Di domenica 5 luglio 2020) Gangs of London dal 6 luglio su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv una serie tv da non perdere, per davvero Quante volte avrete letto in giro "questa serie è da non perdere", "nuovo capolavoro" e altre frasi di questo genere, ormai talmente abusate da esser diventate inutili. Bene, vi chiediamo scusa in anticipo, ma per Gangs of London dobbiamo ritirarle tutte fuori dal cassetto. Gangs of London, da lunedì 6 luglio su Sky Atlantic, in streaming su Now Tv e on demand o su Sky Go (con la prima puntata in chiaro su Tv8), è una nuova serie tv inglese prodotta da Sky Studios con Pulse Film e Sister Productions, già rinnovata per una seconda stagione, ed è assolutamente da non perdere. Un'epopea criminale in 9 episodi che conquisterà il pubblico. Non solo se sei tra gli appassionati della serialità di Sky ...

edicolante2_1 : Se una serie tv non mi convince nei primi 15 minuti non la guardo più. Ho appena cestinato gangs of London - Cri_Kiky : Sto guardando il pilot di Gangs of London e al momento l'unico commento è: ah però John Shelby se è cresciuto bene - zsclionsfan : Gangs of London Nuova Serie - RedCapes_it : Gangs of London – Trama, Personaggi e tutto quello che c’è da sapere sulla nuova serie Sky Original… - enridomi : @lucasofri è, per caso, gangs of london? -