Lazio-Milan, le parole di Inzaghi e Pioli: novità sulle condizioni di Correa e Milinkovic-Savic (Di domenica 5 luglio 2020) Pesante sconfitta della Lazio, in casa contro il Milan. I rossoneri dominano in lungo e in largo all’Olimpico e vincono 3-0 grazie alle reti di Calhanoglu, Ibrahimovic su rigore e Rebic. Al termine del match, Simone Inzaghi ha commentato la gara ai microfoni di ‘DAZN’: “Una sconfitta pesante per la classifica e la nostra rincorsa. Avevamo delle difficoltà oggettive prima del match, gli episodi chiave non sono stati dalla nostra parte. Abbiamo preso gol su una deviazione e su un rigore. Quando potevamo riaprirla abbiamo subito la terza rete. Sappiamo che percorso abbiamo fatto, non vogliamo mollare, dobbiamo continuare questo percorso. Probabilmente ora perderemo Correa, dobbiamo cercare di cambiare qualche uomo. Correa prima di Bergamo aveva un infortunio al polpaccio, ora sta convivendo con un problemino e ha dovuto stringere i denti oggi come ha ... Leggi su calcioweb.eu

