Coronavirus, le parole di Scaroni sui positivi fanno rumore: dal giallo al chiarimento del Milan (Di sabato 9 maggio 2020) Le dichiarazioni del presidente del Milan, Paolo Scaroni, come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, hanno fatto rumore. Queste le parole del massimo dirigente del club rossonero: "Al Milan abbiamo qualche giocatore contagiato in via di guarigione, ma Maldini, sia il padre che il figlio, ora stanno bene. Milanello è aperto e noi abbiamo già ripreso ad allenarci, mantenendo le distanze. Ci stiamo incamminando verso la ripartenza”. Parma Calcio v AC Milan - Serie A Come riporta... Leggi su 90min "Sì - ho preso lì il Coronavirus..." Le sue parole scatenano la bufera -

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : serrate finale sul decreto fiscale - attesa per le parole di Conte

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : serrate finale sul decreto fiscale - attesa per le parole di Conte (Di sabato 9 maggio 2020) Le dichiarazioni del presidente del Milan, Paolo, come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, hanno fatto. Queste ledel massimo dirigente del club rossonero: "Al Milan abbiamo qualche giocatore contagiato in via di guarigione, ma Maldini, sia il padre che il figlio, ora stanno bene. Milanello è aperto e noi abbiamo già ripreso ad allenarci, mantenendo le distanze. Ci stiamo incamminando verso la ripartenza”. Parma Calcio v AC Milan - Serie A Come riporta...

GianlucaVasto : Le parole e i toni di #Sala sono condivisibili. Non solo ai #Navigli, troppi irresponsabili si comportano come se i… - fanpage : #COVID19 'Non sono stata ascoltata' Le famiglie italiane dovevano essere sostenute diversamente. Le parole di… - stanzaselvaggia : “Quando mi ha chiamato l’Onu per la mia sperimentazione col plasma ho pianto. In Italia non mi cerca nessuno. Le pa… - mixc7 : RT @RisatoNicola: #Coronavirus, l’Antimafia: “In Lombardia la ‘ndrangheta si accaparra le mascherine e punta allo smaltimento dei rifiuti i… - Ribelllion : RT @RisatoNicola: #Coronavirus, l’Antimafia: “In Lombardia la ‘ndrangheta si accaparra le mascherine e punta allo smaltimento dei rifiuti i… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus parole Coronavirus e fase 2, le parole più cercate su Google in Veneto Corriere della Sera La "scure" del Covid-19: a Milano chiude il caffè letterario Walden in zona Ticinese

Il lockdown per i locali pubblici (bar e ristoranti) è quasi giunto al termine. Il 18 maggio, secondo le parole del premier Giuseppe Conte, ci sarà il via libera pur con il rispetto delle distanze di ...

Covid-19, Cipolletti chiede più compiti all’IZS Teramo

Il Consigliere Regionale M5S, visti i ritardi nella comunicazione degli esiti dei tampo, con quale criteri sono stati scelti i laboratori TERAMO – Il Consigliere Regionale M5S Marco Cipolletti si é de ...

Il lockdown per i locali pubblici (bar e ristoranti) è quasi giunto al termine. Il 18 maggio, secondo le parole del premier Giuseppe Conte, ci sarà il via libera pur con il rispetto delle distanze di ...Il Consigliere Regionale M5S, visti i ritardi nella comunicazione degli esiti dei tampo, con quale criteri sono stati scelti i laboratori TERAMO – Il Consigliere Regionale M5S Marco Cipolletti si é de ...