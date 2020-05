Scarlet Nexus: Bandai Namco fornisce nuovi dettagli, il gioco arriverà anche su PC, Xbox One e PS4 (Di venerdì 8 maggio 2020) Il celebre produttore e sviluppatore, Bandai Namco Entertainment Europe, ha annunciato Scarlet Nexus, un nuovo franchise RPG sviluppato da Bandai Namco Studios sotto la guida di alcuni ex membri del team responsabile della pluriacclamata serie di TALES OF di Bandai Namco Entertainment. Annunciato per Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite STEAM, Scarlet Nexus consente di vestire i panni di Yuito Sumeragi, un ragazzo dotato di particolari poteri psicocinetici, per esplorare la città futuristica di New Himuka e svelare i misteri di un futuro Brain Punk tra tecnologia e abilità psichiche.In un lontano futuro, nel cervello umano è stato scoperto un ormone psionico in grado di garantire alcuni poteri extrasensoriali e modificare il mondo così come lo conoscevamo. Mentre l'umanità si affacciava a questa nuova era, alcuni folli ... Leggi su eurogamer Bandai Namco annuncia SCARLET NEXUS

