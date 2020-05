Ci si ammala intenzionalmente con il Covid-19 Party a Walla Walla | passo indietro della

Leggi su bufale

(Di venerdì 8 maggio 2020) In questo periodo, le precisazioni a tema Coronavirus sono all’ordine del giorno, come abbiamo notato anche con la questione del-19. Dopo aver chiarito diverse questioni nel nostro Paese, come gli scarcerati del 41-bis un paio di settimane fa, oggi bisogna concentrarsi sugli Stati Uniti. In particolare, in questi giorni ha preso piede la notizia secondo cui sarebbero state organizzate diverse feste, invitando i contagiati, in modo tale da beccare il virus per poi diventare immuni. Alcune precisazioni sul-19Ebbene, grazie al Seattle Times abbiamo finalmente qualche informazione più precisa sull’argomento. Alcuni esponenti del corpo di Polizia nella contea dihanno ora ritirato la loro affermazione secondo cui alcune persone avevano dato vita veri e propri-19, in cui si erano ...