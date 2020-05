Zingaretti: “Se il governo non ce la fa, si vada al voto. No ai giochi di palazzo” (Di giovedì 7 maggio 2020) Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, mette in chiaro che in caso di crisi di governo si dovrà ricorrere al voto. ROMA – Nicola Zingaretti ha parlato ai microfoni di Sky Tg24. Il segretario del Partito Democratico ha rilasciato importanti dichiarazioni in un momento in cui le acque all’interno del governo sono particolarmente agitate. Elezioni anticipate se cade il governo “Il governo deve dialogare con le opposizioni. Se questo governo non ce la fa vedo difficile che si possa riproporre una maggioranza diversa“. Un’affermazione che non lascia spazio a interpretazioni: in pratica, l’alternativa al governo Conte sono le elezioni. “Parlo per il Pd, e dico che non ci presteremo mai al ritorno della politica del chiacchiericcio, degli sgambetti, dei giochi di Palazzo“. Ha puntualizzato Zingaretti. Db Milano ... Leggi su newsmondo Coronavirus - Zingaretti : “Senza Europa non ce l’avremmo mai fatta”

