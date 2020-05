La pandemia aumenta il rischio di disturbi alimentari (Di mercoledì 6 maggio 2020) “La pandemia da COVID-19 può aumentare il rischio di ricadute e peggioramento dei disturbi dell’alimentazione o addirittura far insorgere un disturbo di addiction ex novo. In questo contesto di emergenza diventa ancora più importante identificare le strutture di cura”. Lo scrive sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità Roberta Pacifici, direttore del Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’Iss. “Per raggiungere questo obiettivo è in corso da parte del Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’ISS il progetto ‘Manual’ che ha come obiettivo la mappatura territoriale dei centri dedicati alla cura dei disturbi alimentari. I dati saranno cruciali per offrire ai cittadini informazioni e supporto. Attraverso i questionari che l’ISS riceverà dai centri avremo a disposizione non soltanto ... Leggi su ildenaro Pedofilia - in pandemia aumentato adescamento minori online

"La pandemia da COVID-19 può aumentare il rischio di ricadute e peggioramento dei disturbi dell'alimentazione o addirittura far insorgere un disturbo di addiction ex novo. In questo contesto di emergenza diventa ancora più importante identificare le strutture di cura". Lo scrive sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità Roberta Pacifici, direttore del Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell'Iss. "Per raggiungere questo obiettivo è in corso da parte del Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell'ISS il progetto 'Manual' che ha come obiettivo la mappatura territoriale dei centri dedicati alla cura dei disturbi alimentari. I dati saranno cruciali per offrire ai cittadini informazioni e supporto. Attraverso i questionari che l'ISS riceverà dai centri avremo a disposizione non soltanto ...

La pandemia ha cambiato le nostre abitudini quotidiane e di conseguenza anche il nostro stile di vita che comprende, tra le altre cose, le scelte alimentari e l'attività motoria. Siamo costretti a sta ...

La pandemia aumenta il rischio di disturbi alimentari

“La pandemia da COVID-19 può aumentare il rischio di ricadute e peggioramento dei disturbi dell’alimentazione o addirittura far insorgere un disturbo di addiction ex novo. In questo contesto di emerge ...

La pandemia ha cambiato le nostre abitudini quotidiane e di conseguenza anche il nostro stile di vita che comprende, tra le altre cose, le scelte alimentari e l'attività motoria. Siamo costretti a sta ...