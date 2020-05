Sirius | Nicola Vivarelli | parla la sua agenzia | “Non sapevamo nulla | ma gli abbiamo

Leggi su bitchyf

(Di mercoledì 6 maggio 2020) In pochi credono chesia realmente interessato a Gemma Galgani. Diversi telespettatori di Uomini e Donne hanno sentito puzza di business quando hanno visto la bio dell’account Instagram di. Sul profilo del ragazzo infatti c’era il nome di una notadi spettacolo, ma poche ore dopo la messa in onda della puntata di U&D in cuiha fatto il suo ingresso non c’era più traccia della ‘social art agency’ nella bio del bell’ufficiale. Il motivo di questa modifica l’ha spiegato Fabio Filiziano, il titolare dell’diin un’intervista rilasciata a FanPage. “Sì, lo seguo da tempo per qualche lavoretto da modello, qualche shooting o qualche rivista.fa un altro lavoro, è un ufficiale di marina. A questi lavoretti si dedica nel tempo libero perché ...