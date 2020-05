Sindaco Favara furiosa per assembramenti in citta’ “E’ vergognoso” (Di martedì 5 maggio 2020) In un video su Facebook il Sindaco di Favara, Anna Alba, racconta la sua rabbia per gli assembramenti di adolescenti: “Rischiamo di buttare nel cesso tutti i sacrifici fatti in questi mesi”. fsc/mrv/red Sindaco Favara furiosa per assembramenti in citta’ “E’ vergognoso” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 maggio 2020) In un video su Facebook ildi, Anna Alba, racconta la sua rabbia per glidi adolescenti: “Rischiamo di buttare nel cesso tutti i sacrifici fatti in questi mesi”. fsc/mrv/redperin citta’ “E’ vergognoso” su Il Corriere della Città.

Alba infuriata con i giovani che si ritrovano in piazza: “Buttiamo nel cesso i sacrifici di due mesi”

. Si arrabbia il sindaco di Favara Anna Alba, che questa sera, lunedì 4 maggio, ha notato troppi giovani in giro lungo la piazza e le vie del centro. La sindaca ha ha ha scelto i social per essere più ...

