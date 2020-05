25 pensieri positivi per iniziare a essere felice (Di martedì 5 maggio 2020) Come è possibile essere felici nonostante i problemi e le sfide quotidiane che la vita ci presenta e che mettono a dura prova la nostra serenità? Bella domanda vero? Soprattutto in un momento in cui le emozioni che maggiormente viviamo sono legate alla situazione di terribile incertezza, caducità, paura, preoccupazione… Leggi su vanityfair (Di martedì 5 maggio 2020) Come è possibile essere felici nonostante i problemi e le sfide quotidiane che la vita ci presenta e che mettono a dura prova la nostra serenità? Bella domanda vero? Soprattutto in un momento in cui le emozioni che maggiormente viviamo sono legate alla situazione di terribile incertezza, caducità, paura, preoccupazione…

Scuola Croce Mozzillo “Che ricchezza sorridere alla vita nelle difficoltà”

Le emozioni, i loro pensieri positivi, il desiderio di libertà, l’attesa dell’incontro con i compagni e le insegnanti è ciò che traspare nei bambini, nelle attività svolte a distanza in questo diffici ...

