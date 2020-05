“Ricatti col sesso…”. Nina Moric choc su Luigi Mario Favoloso: le accuse contro il suo ex sono pesantissime (Di lunedì 4 maggio 2020) Mai tenere in passata. Mai morbida ora. Nina Moric affonda il colpo e lancia accuse pesantissime contro il suo ex fidanzato Luigi Maria Favoloso. Nina Moric, che sembra essere tornata molto vicina a Fabrizio Corona, ha usato il megafono di ‘Live – Non è la D’Urso’ per raccontare quanto sta succedendo in questi giorni. Un atto che, per Nina Moric, è dovuto ancora di più dopo che, una settimana fa, Favoloso era stato ospite proprio di Barbara D’Urso usando parole dure contro la ex. Durissime quelle di Nina Moric che ha demolito l’imprenditore napoletano, da mesi al centro del gossip dopo la fuga (fatta passare come sparizione), all’estero. Nina Moric non si è nascosta e ha puntato il dito contro l’uomo, indagato dalla procura di Milano per maltrattamenti e stalkinkg. Continua dopo la foto A Live non è la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 maggio 2020) Mai tenere in passata. Mai morbida ora.affonda il colpo e lanciapesantissimeil suo ex fidanzatoMaria, che sembra essere tornata molto vicina a Fabrizio Corona, ha usato il megafono di ‘Live – Non è la D’Urso’ per raccontare quanto sta succedendo in questi giorni. Un atto che, per, è dovuto ancora di più dopo che, una settimana fa,era stato ospite proprio di Barbara D’Urso usando parole durela ex. Durissime quelle diche ha demolito l’imprenditore napoletano, da mesi al centro del gossip dopo la fuga (fatta passare come sparizione), all’estero.non si è nascosta e ha puntato il ditol’uomo, indagato dalla procura di Milano per maltrattamenti e stalkinkg. Continua dopo la foto A Live non è la ...

