Napoli: medici alla stazione per misurare la temperatura a chi torna dal Nord (Di lunedì 4 maggio 2020) Fase 2: da oggi molte persone saranno di ritorno a Napoli. alla stazione di piazza Garibaldi medici in tute bianche per temperatura ed eventuali kit rapidi. Oggi, lunedì 4 maggio, è iniziata la fase 2, quella di convivenza con il Coronavirus. Da questa data, si registrerà molto probabilmente un nuovo esodo da Nord a Sud, con moltissime persone che rientreranno a Napoli dalla Lombardia. Del resto, nell’ultimo DPCM del premier Giuseppe Conte è scritto con chiarezza – al netto del divieto di spostarsi da una regione all’altra salvo che per comprovati motivi di lavoro o di salute – che “è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. Il ritorno a casa sarà accompagnato da varie operazioni per garantire il tutto in sicurezza, con la stazione di Piazza Garibaldi al centro ... Leggi su 2anews Napoli - parte l?ospedale Covid : medici e infermieri ma non ci sono i pazienti

