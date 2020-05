C’è un nuovo pop

chetempochefa : - 'C'è un nuovo modulo da scaricare?' - 'Vale quello vecchio, ma c'è anche un modulo nuovo.' - 'Ho finito il toner,… - RegLiguria : Genova ha di nuovo il suo ponte. Il cantiere non si ferma, c'è ancora da fare. Grazie a tutti i lavoratori che hann… - gualtierieurope : Dalla situazione dei conti pubblici alla trattativa in Europa per i #RecoveryFund, dallo stop alle clausole IVA fin… - Snowdrop_52 : RT @ViolaMilano: Mio marito è come il giornale. C'è un guaio nuovo ogni giorno. - NonSoloFitness : RT @DePascalisPierl: ?? Nuovo Podcast! 'Fitness e Metabolismo, tutto quello che c'è da sapere!' su @Spreaker #dimagrire #ingrassare #metabol… -

C’è nuovo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : C’è nuovo