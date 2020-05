Tutto su mia madre: il monologo di Agrado e la storia vera a cui è ispirato (Di domenica 3 maggio 2020) Il monologo di Agrado così come si vede in Tutto su mia madre è stato ispirato ad una storia vera accaduta all'attrice Lola Membrives. Tutto su mia madre, uscito nel 1999, è uno dei film più importanti di Pedro Almodóvar. Una storia di disadattati, a cui il regista restituisce un po' di dignità, oltre che un omaggio al mondo femminile. Una delle scene più famose del film, il monologo di Agrado, è ispirata ad una storia vera e fu proprio questa autenticità, oltre alle performance di attrici del calibro di Penélope Cruz e Cecilia Roth, a far vincere l'Oscar e il Golden Globe per il miglior film straniero all'innovativo capolavoro del regista spagnolo. Il monologo di Agrado ha luogo in circostanze molto particolari: "Lo ... Leggi su movieplayer Tutto su mia madre : stasera su Cielo il film di Pedro Almodovar

Spadafora sulla ripresa dei campionati : "Che si trovi un accordo sul protocollo FIGC - altrimenti fermiamo tutto"

Barbara D’Urso era all’oscuro di tutto : “Coinvolta a mia insaputa”. E viene fuori la verità (Di domenica 3 maggio 2020) Ildicosì come si vede insu miaè statoad unaaccaduta all'attrice Lola Membrives.su mia, uscito nel 1999, è uno dei film più importanti di Pedro Almodóvar. Unadi disadattati, a cui il regista restituisce un po' di dignità, oltre che un omaggio al mondo femminile. Una delle scene più famose del film, ildi, è ispirata ad unae fu proprio questa autenticità, oltre alle performance di attrici del calibro di Penélope Cruz e Cecilia Roth, a far vincere l'Oscar e il Golden Globe per il miglior film straniero all'innovativo capolavoro del regista spagnolo. Ildiha luogo in circostanze molto particolari: "Lo ...

Corriere : 'Tutto su mia madre' in tv: chi non ha sfondato e chi è entrato in politica, che fine ha fatto il cast - sayrevee : Hahahahaha che bello che tutti pensano che io sia simpatico per via del fatto che ironizzo sulla mia vita quando pe… - mattino5 : 'Il bar è la mia vita e ora perdo tutto' Parla in diretta a #mattino5 una barista in difficoltà a causa della chiu… - 42ardnassela : @Gnegnyna @alesaura @GretaForse Avrei voluto essere quel “di più” che lei si aspettava. Che loro si aspettavano. E… - AngryPupatella : Tutto su mia madre è uno dei capolavori del cinema. In assoluto. -