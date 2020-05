I canali Disney chiudono: da oggi non sono più visibili su Sky (Di venerdì 1 maggio 2020) Disney Channel e Disney Junior I canali televisivi Disney hanno cessato la loro attività in data 30 aprile 2020. A partire dalla giornata di oggi, infatti, Disney Channel e Disney Junior (e i relativi canali +1) non sono più visibili su Sky. Due reti storiche per il ‘mondo dei bambini’ che si spengono. Disney Channel, in particolare, faceva parte dell’offerta satellitare fin dalla sua nascita nel 1998, quando c’era ancora Tele + (poi nel 2003 la fusione con Stream TV in Sky Italia). Disney Junior è invece più recente (2011). Spenti sul piccolo schermo, i contenuti dei due canali continueranno ad essere trasmessi sulla nuova piattaforma streaming Disney +. La perdita da parte di Sky di Disney Channel e Disney Junior va di conseguenza a modificare anche l’offerta di Now TV; da oggi, infatti, al loro posto figurano Cartoon Network ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 1 maggio 2020)Channel eJunior Itelevisivihanno cessato la loro attività in data 30 aprile 2020. A partire dalla giornata di, infatti,Channel eJunior (e i relativi+1) nonpiùsu Sky. Due reti storiche per il ‘mondo dei bambini’ che si spengono.Channel, in particolare, faceva parte dell’offerta satellitare fin dalla sua nascita nel 1998, quando c’era ancora Tele + (poi nel 2003 la fusione con Stream TV in Sky Italia).Junior è invece più recente (2011). Spenti sul piccolo schermo, i contenuti dei duecontinueranno ad essere trasmessi sulla nuova piattaforma streaming+. La perdita da parte di Sky diChannel eJunior va di conseguenza a modificare anche l’offerta di Now TV; da, infatti, al loro posto figurano Cartoon Network ...

its_sven__ : Gli utenti: snobbano da anni i canali a pagamento perché le piattaforme in streaming sono molto più funzionali e ha… - Nerdmovieprod : Addio a Disney Channel. Dal 1 Maggio non esisteranno più i canali Disney su Sky #DisneyChannel #sky - wantoflyaway : RT @imiss_skam: Insieme alla disney è andato via un pezzo del mio cuore. Ho passato letteralmente pomeriggi interi in quei canali non perde… - love_me_04_ : + ma mi sono sempre immaginata di far crescere i miei figli vedendo i canali della Disney però a quanto pare non sarà così - NiobeVenturino : RT @Natpiscitelli: Ha chiuso Disney Channel uno dei canali che ha segnato la mia infanzia, mi piange il cuore?????? -