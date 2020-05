Chiesa, l'Inter vuole anticipare la Juve: mossa di Marotta, contropartita top per convincere la Fiorentina (Di venerdì 1 maggio 2020) "Inter-Chiesa: carta Nainggolan per battere la Juve". Questo il titolo della prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport, che ipotizza la strategia del club meneghino per battere i bianconeri nella corsa all'esterno della Fiorentina. Internazionale v Cagliari Calcio - Italian Serie A Secondo quanto si legge tra le pagine del quotidiano sportivo torinese, Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero sostanzialmente due strade per poter anticipare la Juventus e convincere l'esigente Rocco... Leggi su 90min Calciomercato Inter - pronto il pano per Chiesa : 30-40 milioni più Nainggolan

Coronavirus - una comunità trans chiede aiuto in chiesa e interviene l’elemosiniere del Papa. Il parroco : “Persone sole - ma con molta fede”

«Inter del Triplete o Milan di Sheva?». La risposta di Chiesa (Di venerdì 1 maggio 2020) ": carta Nainggolan per battere la". Questo il titolo della prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport, che ipotizza la strategia del club meneghino per battere i bianconeri nella corsa all'esterno della Fiorentina.nazionale v Cagliari Calcio - Italian Serie A Secondo quanto si legge tra le pagine del quotidiano sportivo torinese, Beppee Piero Ausilio avrebbero sostanzialmente due strade per poterlantus e convincere l'esigente Rocco...

SpazioInter : Tuttosport- L’Inter ha il piano per arrivare a Chiesa: 30/40 milioni più Nainggolan - - tedo_tony : @RiccardoDanna1 @DiFrancescoM93 @DiMarzio @Inter Hai tralasciato un piccolo particolare, ossia che Chiesa vuole sol… - interliveit : Buongiorno tifosi Nerazzurri! Ecco l'#Inter sui giornali Gazzetta dello Sport -> - internewsit : Nainggolan chiave per Chiesa? Ecco l'idea dell'Inter - TS - - Eurosport_IT : Inter, Nainggolan per Chiesa?? Pogba saluta lo United??? Vagnati nuovo ds del Torino?? #edicola ??? -