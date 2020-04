Juventus, de Ligt: «Bonucci uno dei migliori al mondo» (Di giovedì 30 aprile 2020) Il difensore olandese de Ligt ha speso belle parole per i compagni di reparto alla Juventus Bonucci e Chiellini Matthijs de Ligt ha parlato del compagno di squadra Leonardo Bonucci, con cui forma la coppia difensiva dopo l’infortunio patito da Giorgio Chiellini: «È bello giocare con uno dei migliori giocatori del mondo, siamo un buon duo». «Ora alla Juventus, con Bonucci e Chiellini, ci sono difensori con molta esperienza che sanno cosa significhi giocare in difesa. Cerco di imparare molto da loro», ha concluso il difensore della Juventus ai microfoni di Champions Journal. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Juventus - altro giocatore in fuga. De Ligt torna in Olanda

Juventus - de Ligt torna temporaneamente in Olanda in attesa della possibile ripresa della stagione

Juventus - De Ligt rientrato in Olanda con la fidanzata (Di giovedì 30 aprile 2020) Il difensore olandese deha speso belle parole per i compagni di reparto allae Chiellini Matthijs deha parlato del compagno di squadra Leonardo, con cui forma la coppia difensiva dopo l’infortunio patito da Giorgio Chiellini: «È bello giocare con uno deigiocatori del, siamo un buon duo». «Ora alla, cone Chiellini, ci sono difensori con molta esperienza che sanno cosa significhi giocare in difesa. Cerco di imparare molto da loro», ha concluso il difensore dellaai microfoni di Champions Journal. Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Juventus, De Ligt lascia l'Italia! Il difensore si trova in Olanda - StefaniaStefyss : RT @forumJuventus: ?? RASSEGNA STAMPA VS Con De Ligt, i giocatori bianconeri che attualmente sono all’estero tornano a essere nove. La Juve… - CalcioJcom : New post: De Ligt in Olanda, quante polemiche assurde: basta attaccare la Juve! - infoitsport : Juventus, De Ligt è tornato a casa per aggirare il lockdown ed allenarsi all'aperto - infoitsport : Juventus, De Ligt diventa un giallo -