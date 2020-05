Savona, baristi e ristoratori in piazza per chiedere di riaprire al più presto: “Vogliamo solo lavorare” (Di mercoledì 29 aprile 2020) In un centinaio hanno simbolicamente depositato le chiavi delle loro attività davanti al Comune. Il sindaco Caprioglio ha detto che farà presente le loro richieste al governo. Partita una petizione al bar Olimpia Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 29 aprile 2020) In un centinaio hanno simbolicamente depositato le chiavi delle loro attività davanti al Comune. Il sindaco Caprioglio ha detto che farà presente le loro richieste al governo. Partita una petizione al bar Olimpia

Riccbergna : Savona, baristi e ristoratori in piazza per chiedere di riaprire al più presto: “Vogliamo solo lav… - infoitinterno : Savona, baristi e commercianti scendono in piazza consegnando le chiavi dei locali chiusi al sindaco - infoitinterno : Savona, baristi e ristoratori in piazza per chiedere di riaprire al più presto: “Vogliamo solo lavorare” - GDeccia : #Savona, baristi e ristoratori in piazza per chiedere di riaprire al più presto. @GiuseppeConteIT - wandafischetti2 : Savona, baristi e commercianti scendono in piazza consegnando le chiavi ... -

Ultime Notizie dalla rete : Savona baristi Savona, baristi e ristoratori in piazza per chiedere di riaprire al più presto: “Vogliamo solo lavorare” Il Secolo XIX Coronavirus, lo Stato e la Fase 2: arrangiatevi e ripartite

Agenti di viaggio, baristi, ristoratori, bagnini, dentisti e camionisti ... Per questo intendo sfruttare al massimo la possibilità data dal Comune di Genova di ampliare lo spazio dei dehors a costo ...

Fase 2, Toti attacca Conte: “Si crede Xi Jinping, vorrebbe pieni poteri ma non li ha”

Genova. “Forse il nostro Premier si crede Xi Jinping, per fortuna non ne ha i poteri, forse neppure le capacità”. È questa, in sintesi, la durissima replica del governatore di Regione Liguria Giovanni ...

Agenti di viaggio, baristi, ristoratori, bagnini, dentisti e camionisti ... Per questo intendo sfruttare al massimo la possibilità data dal Comune di Genova di ampliare lo spazio dei dehors a costo ...Genova. “Forse il nostro Premier si crede Xi Jinping, per fortuna non ne ha i poteri, forse neppure le capacità”. È questa, in sintesi, la durissima replica del governatore di Regione Liguria Giovanni ...