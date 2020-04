Ecco cosa sappiamo sui test sierologici che si faranno in Italia

Leggi su wired

(Di mercoledì 29 aprile 2020) (foto: Robin Utrecht/Sopa Images/LightRocket via Getty Images)Servono a capire quante persone sono state colpite dal nuovo coronavirus. Sono gli ormai famosi e tanto discussi, analisi del sangue che possono aiutarci a individuare se una persona, senza magari neanche saperlo, ha già contratto l’infezione in tempi più o meno recenti. E ora l’azienda farmaceutica americana Abbott, che ha appena vinto il bando indetto dal governo per la fornitura deinel nostro Paese, ha in programma di fornire gratis un primo lotto di 150mila kit. Masono esattamente i, e in particolare come funziona quello sviluppato dalla Abbott? Isono analisi del sangue, tramite prelievo o una goccia di sangue, in grado di determinare se una persona ha è entrata in contatto con il nuovo coronavirus. ...