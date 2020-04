Coronavirus, mascherine non a norma: indagata Irene Pivetti (Di mercoledì 29 aprile 2020) “A seguito delle indagini in corso sui dispositivi di protezione individuali importati dalla società “Only Logistics Italia”, il Dipartimento della Protezione Civile ha messo a disposizione della Guardia di Finanza tutta la documentazione in suo possesso relativa ai contratti di fornitura stipulati con la società, nell’ambito dell’emergenza Coronavirus. – spiega la Protezione Civile in una nota – Il Dipartimento – estraneo all’indagine – nella consueta ottica di massima collaborazione, resta a disposizione degli inquirenti per ogni ulteriore elemento ritenuto utile.” La questione era emersa in seguito a delle indagini in merito all’importazione di mascherine cinesi da parte dell’azienda amministrata da Irene Pivetti. “Le indagini in quanto indagini ben vengano ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Irene Pivetti indagata anche a Savona. Pm : “Sua società consapevole che mascherine non erano a norma”

Inchiesta mascherine Coronavirus : Finanza in sede Protezione Civile

